$!Presidente de ADOCCO revela ex contralor de la República estuvo a punto de paralizar el Gobierno

El presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, aseguró este sábado que el ex contralor de la República, removido el pasado jueves a la posición de Tesorero Nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez, estuvo a punto de provocar una parálisis económica en el Gobierno.

De la Rosa Tiburcio, consultado por Diario Libre sobre la revelación hecha a través de una publicación en su perfil de Twitter, explicó que Delgado Sánchez, tenía detenidos los procesos de autorización de libramientos, verificación, registro y aprobación de contratos, para que la Dirección General de Presupuesto pueda proceder a liberar los pagos.

Sostiene que el funcionario no sabía lo que hacía, por lo que tomó decisiones equivocadas, al desconocer las funciones y responsabilidades de la institución y sus servidores.

Reveló que, tras ocupar el cargo de contralor general, el ahora tesorero nacional, removió de sus puestos a técnicos, auditores y personal que trabajaba en las áreas de fiscalización y revisión, lo que produjo que se dilataran muchos procesos. ‘’Algo que no se explicaba, porque la mayoría de estos funcionarios son de carrera, servidores públicos de carrera a quienes no se le debe reducir el salario y a gran parte de los que él encontró no solamente los cambió de posición, poniendo un personal sin la debida experiencia, y en atención a ello se estaba creando ya una especie de cuello de botella’’.

Explicó que muchos de estos técnicos, que fueron degradados, recibían un salario de $200 mil pesos, ‘’porque por lo delicado de sus funciones deben ser empleados bien remunerados para evitar cualquier situación de tentación por sobornos’’ y su sueldo le fue reducido hasta en $45,000 pesos.

La Contraloría, afirmó, juega un papel fundamental en el día a día del gobierno.

De la Rosa Tiburcio asegura que el presidente no tuvo otra opción más que llevarlo a la posición de tesorero, ya que se trata de una persona cercana al presidente, desde el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).