$!Presidente juramenta a Josué Fiallo como representante permanente de RD ante la OEA

Fiallo fue designado en esa posición mediante el decreto 342-19, emitido el pasado 16 de octubre.

En aquella ocasión, al enterarse de la disposición del Poder Ejecutivo, el nuevo representante permanente de la República Dominicana ante la OEA agradeció la confianza depositada.

“Sentado en sesión me ha sorprendido la noticia de la designación en la OEA. Muchas gracias al presidente Danilo Medina por concederme este honor y confiar tal responsabilidad. Gracias a todos por sus mensajes; es un gran reto que acepto y me comprometo a no defraudar”, afirmó en su cuenta de Twitter.