$!Presidente Medina promulga la Ley Electoral en medio de cuestionamientos

El presidente de la República, Danilo Medina, promulgó la noche de este lunes la Ley Orgánica del Régimen Electoral (15-19), en medio de cuestionamientos de algunos sectores, al considerar la legislación como un retroceso a nivel electoral, sobre todo para las mujeres en la política.

En sus considerandos, el mandatario destacó que la Junta Central Electoral (JCE) es un órgano autónomo, con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes.

Igualmente, “que se hace necesario la creación de un marco legal que fortalezca a la JCE como organismo encargado de la organización, dirección y supervisión del proceso electoral y que establezca parámetros y reglas para garantizar y fortalecer un proceso transparente y ético”.

También expuso que la soberanía popular queda expresada a través del sufragio popular, por lo que la organización y el fortalecimiento del proceso electoral y de las instituciones que intervienen en la misma, es pieza fundamental para garantizar el sistema democrático y la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas expresadas en el sufragio.

Cuestionamientos

Ayer domingo, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) criticó la referida pieza y planteó que reflejaba inconsistencias en disposiciones especificas. Dijo que con la nueva ley se preserva “la lógica y el sistema electoral que prevaleció durante 21 años en la República Dominicana con la ley 25-97”. Otro cuestionamiento de la entidad a la ley 15-19 fue al método de conteo del cual dijo: “termina por no garantizar que el candidato más votado sea el electo, debido a que el partido que lo postuló puede no alcanzar los votos suficientes para obtener alguna representación”.

Otro sector que criticó la Ley Orgánica del Régimen Electoral fue el feminista, al plantear que redujo cuotas a las mujeres al momento de competir por un cargo de elección popular.

En ese sentido, el Foro Feminista Magaly Pineda pidió al mandatario no promulgar la normativa argumentando que representaba un retroceso mayúsculo para la mujer en el sector político.

“La recién aprobada Ley Electoral establece, por el contrario, la cuota a nivel nacional y presenta el riesgo de que los partidos coloquen a las mujeres en las demarcaciones donde no tienen posibilidades de ganar”, dijo Sergia Galván, miembro del conglomerado femenino, durante un piquete que hicieron frente al Palacio Nacional el 14 de este mes.