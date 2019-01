$!PRM advierte sobre la venta planta Punta Catalina

El Gobierno deberá compensar a quienes quieran comprar acciones de la termoeléctrica Punta Catalina, porque su costo en el mercado ha sido sobrevaluado, advirtió ayer el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza.

Precisó que la planta originalmente tendría un costo cercano a los US$1,200 millones y actualmente se acerca a los US$3,000 millones, lo cual duplica su precio en el tiempo, “quién se interesaría en adquirir acciones iguales a los mercados internacionales, y comprar acciones sobrevaluadas”, aseveró.

En ese sentido, alertó que el Gobierno podría garantizar la compra de la luz más cara de lo debido, como una forma de compensar.

“Si yo te estoy vendiendo a ti activos de una empresa, de un bien determinado, más caro de lo que debo, tengo que buscar la forma de que tú me la compres: ¿cómo? Intentando, haciendo, estructurando un negocio que quizá no sea todo lo público y que quizá la gente no tenga toda la información debida, y en la que tú te sientas interesado en comprar una propiedad o un bien que esté por encima del valor del mercado”, indicó.