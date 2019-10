$!PRM aún no define candidatura a la Alcaldía de Santiago

A tres meses y 17 días de las elecciones municipales del 2020, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) aún no ha definido su candidatura a la Alcaldía de Santiago.

Por esa posición compiten en esa organización Manuel Lora Perelló, Irving Vargas, Elías Arbaje, Juan Manuel Garrido Campillo y Rubén Polanco.

El presidente local del PRM, Andrés Cueto, declaró a Diario Libre que están a la espera de que la dirección nacional del partido que representa aquí haga el anuncio del aspirante que mejor sea valorado en las encuestas.

“Hasta que en Santo Domingo no hagan la proclamación, yo no me aventuro a señalar a nadie”, declaró.

Cueto adelantó que el candidato a dirigir el gobierno municipal de la Ciudad Corazón será un dirigente perremeísta.

Aunque no es confirmado por las autoridades del Partido Revolucionario Moderno, trascendió que Manuel Lora Perelló es quien encabeza las encuestas realizadas para definir esa candidatura.

Otros aspirantes

Hasta el momento solo los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) han anunciado a sus candidatos.

El actual alcalde, Abel Martínez, fue electo como candidato a la reelección en las primarias internas del PLD realizadas el pasado domingo 6 de este mes.

Asimismo, el regidor reformista Rafael -Papito- Cruz, fue escogido el pasado domingo durante la asamblea de delegados.

Las elecciones municipales están programadas para el domingo 16 de febrero del próximo año.