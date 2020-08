PRM defiende designaciones de la familia De Camps: "Nepotismo no es"

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y próximo ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, defendió la designación en el nuevo gabinete gubernamental de la comunicadora Milagros Germán, y los hijos del fenecido dirigente político Hatuey De Camps, Miguel De Camps, como ministro de Trabajo, y de Milagros de Camps como viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente.

"Nepotismo no es. La concepción o definición de nepotismo tiene otras aristas. Quien ha definido a esas tres personas como miembros del Gobierno no es uno de ellos mismos; es una tercera persona, el concepto nepotismo no aplicaría en este caso, no es un familiar del señor presidente, por ejemplo", expulsó.

"Estamos hablando de talentosos profesionales, la última designada (Milagros De Camps) es una joven de 35 años y graduada de Yale, la mejor universidad del mundo, sobre todo en el tema que en particular le ha tocado a ella, es un lujo tener una joven de esa naturaleza", agregó y dijo que si estuviera en el sector privado tendría ingresos diferentes y que ojalá pudiera haber más designaciones como esa.

Por otro lado, consideró que hay que esperar las medidas económicas que la próxima administración va a implementar para enfrentar la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19, cuando fue preguntado sobre si el Gobierno contempla un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

También definió como grave que el presidente de la República, Danilo Medina, inaugurará una terminal autobuses en los alrededores del Parque del Este, sobre la que había una sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba fuera paralizada.