$!PRM entregará en tres semanas proyecto para aprobar nuevos estatutos

Aunque la información de una posible modificación de los estatutos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para permitir que el presidente de la República, Luis Abinader, pueda repostularse fue ofrecida por el dirigente de esa organización política, Franklin García Fermín, la misma fue desmentida por la Dirección Ejecutiva, en voz de Eddy Olivares y José Ignacio Paliza.

Olivares, quien es miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM, expresó que lo que se tiene pensado hacer con los estatutos del partido no es una simple modificación para permitir que el presidente de la República, Luis Abinader, pueda repostularse, sino que se trata de una reforma integral que dotará a esa organización política de un nuevo estatuto, donde serán tocados todos los artículos de su reglamento.

Señaló que en menos de tres semanas se estará entregando el proyecto definitivo a la Dirección Ejecutiva del partido para que esta proceda a realizar el proceso de convocatoria de la Convención Nacional para aprobar los nuevos estatutos.

“Hay una parte importante y es que los estatutos se ponen en armonía con la Ley de Partidos y con la Ley Orgánica de Régimen Electoral, que son normativas que fueron aprobadas después de haberse hecho estos estatutos, de modo que eso es una parte importante con lo que habrá una mayor democratización interna del partido”, sostuvo Olivares.

En la sección uno de postulaciones para cargos de elección popular de los estatutos del PRM se encuentra el artículo 101, el cual establece que “Hasta tanto el Partido Revolucionario Moderno (PRM) convoque un congreso para debatir el tema de la reelección presidencial, la misma estará prohibida”.

En ese sentido, se expresó el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, quien al ser cuestionado sobre la modificación de los estatutos del partido para permitir la reelección de Abinader, negó que se esté discutiendo sobre esa información.

Dijo que Abinader está concentrado en gobernar y en generar empleos. “No hay otro proyecto, no hay otra idea, no hay nada que nos mueva hoy que no sea eso”.

En tanto que Olivares señaló que las integraciones de nuevos mecanismos dentro de sus estatutos modernizarán el funcionamiento a lo interno del partido, al igual que un proceso de transparencia de esa organización partidaria.

“Se trata de una reforma profunda con garantías más amplias para los afiliados del partido, y lógicamente dentro de ellos, en razón de que se tocaron todos los artículos, también está el artículo 101 que se refiere a reelección presidencial por parte de un presidente que pertenezca al PRM”, explicó Olivares.

Señaló que lo más importante de la reforma estatutaria es que va a implicar una serie de cambios que van a ser importantes en el futuro del partido gobernante, debido a que los estatutos son una especie de Constitución de cada partido político.