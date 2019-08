$!PRM envía 9 senadurías a primarias, 17 para convención de delegados y se reserva seis

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, dijo que dispondrá de su candidatura a senador, si el partido la requiriere para futuras alianzas.

“Por encima de las pasiones personales están las colectivas, y tenemos que ofrecerle algo diferente al país, el reto que tenemos es grande y el PRM ha crecido como un meteoro al tiempo que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), va cayendo, lo que nos hace más competitivo. Es lo que les falta, la unidad”, expresó Paliza.

Respecto a los diputados del PRM aseguró que: “Han sido los que siempre se mantienen firmes. El partido no ha asumido ninguna línea, no podíamos presentar ningún bufete directivo porque no tenemos mayoría y bajo esa realidad el partido decidió que cada diputado votara conforme a su entendimiento”, aclaró Paliza.