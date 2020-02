$!PRM interpone primera denuncia en PGR sobre delitos electorales

De acuerdo con Orlando Jorge Mera, quien hizo la denuncia en nombre del PRM, estos dos funcionarios han estado amenazando a empleados públicos con despidos si no votan por candidatos del PLD en las elecciones del próximo domingo.

Collante se defiende

Marino Collante aseguró ante inspectores de la Junta Central Electoral que no llevó a empleados para amenazarlos y conminarlos a votar por el candidato a director del distrito municipal de La Canela, por el PLD, en una reunión política que realizó el sábado 8 de febrero.

“Si yo quiero decirles las cosas a los empleados se lo digo aquí, la mayoría de la gente que estaban ahí, primero son empleados privados y algunos de ellos no califican para ser empleados de una institución como esta. Ese es un vídeo mal sano, yo nunca mencioné empleados, yo lo que dije fue que la gente que me sigue a mí, que a mí nadie me hace musaraña, porque yo tengo demasiada experiencia política”, dijo.