$!PRM pide al PLD someterse a investigación para ver cuál partido está financiado por el narco

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) desafió este lunes al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para que se someta al escrutinio de instituciones internacionales para determinar cuál de las dos organizaciones políticas está financiada por el narcotráfico.

Durante una rueda de prensa, José Ignacio Paliza, presidente del PRM, denunció una supuesta campaña de descrédito en las redes sociales por parte de personas que responden al partido oficialista. El PRM pide que el escrutinio lo haga la Interpol o la DEA sobre narcotráfico en política.

“Por tanto, retamos al Partido de la Liberación Dominicana a que se someta junto al PRM a una investigación con participación de organismos internacionales, como la DEA o la Interpol, para determinar cuál organización política está financiada con el dinero del narcotráfico”, dijo Paliza.

Agregó que “el gobierno y el PLD no tiene el monopolio de la moral para señalar a nadie en materia del narcotráfico en la política mientras no ejecuten la solicitud de extradición pendiente y no se responda y se investigue a César ‘el Abusador’, de donar altas sumas de dinero a ese entorno político oficialista”.

La respuesta del partido opositor ocurre luego del apresamiento de Yamil Abreu Navarro, dirigente de la organización en Azua, quien es pedido en extradición por Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Como parte de la campaña de descrédito, citó además el apresamiento del coronel de la Policía, Antonio Guzmán Peralta, acusado de sabotaje en las elecciones municipales del 15 de febrero; el alegado descrédito con falsos estudiantes de la Universidad O&M cuando pedían reducción del pago estudiantil, y la difusión de una prueba de laboratorio falsa con los resultados del COVID-19 de Luis Abinader, candidato presidencial.

“Es un acto inhumano contra un candidato que recorrió el país sin temor a contagiarse”, indicó Paliza durante una rueda de prensa.

Además, el senador de Puerto Plata sostuvo que están preparando otra campaña para enviar audios masivos contra su organización.

“Este comportamiento insensible e infame debe ser condenado por todos los dominicanos, porque no es política decente injuriar y difamar a alguien que intente curar los padecimientos del virus”, dijo.

Los alegados falsos mensajes fueron enviados por las plataformas “o evidentemente manipulados con el malicioso objetivo de dañar la reputación de nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, y la del PRM”, según sostuvo el funcionario.

Pidió que se investigue la alegada donación que hizo César “El Abusador” al PLD.