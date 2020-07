$!Propuestas de las candidatas a diputadas de Santiago

La congresista reflexiona pensando que su “participación en la política tiene un objetivo marcado: ver que las mujeres si podían. Decidimos aportar a la mujer... decían que en mi pueblo no ganaban...”.

En estas elecciones, González expresa que quiere verse “representada por personas humanas, no pensando en sí mismos, sino en los demás”.

Baret, sobre lo interno de su partido, revela que “nosotras no estamos en condiciones de competir económicamente, pero tenemos propuestas”, refiriéndose a los gastos de campaña de sus compañeros.

Chiqui Checo

Chiqui Checo es candidata a diputada por la Circunscripción 3 del partido Dominicanos por el Cambio (DXC).

Confiesa que “no ha tenido ningún apoyo económico... Hasta donde he podido llegar, he financiado mi campaña, y con gente muy amiga que me han patrocinado”. Se siente alegre de que su familia y sus amigos la apoyen, ya que ellos dicen: “Necesitamos una gente como tú para que nos represente en el Congreso”.

De ser elegida diputada propondría una ley para facilitar medicamentos a niños y niñas con enfermedades terminales y la ley del primer empleo para los jóvenes (apoyando al candidato a senador, Eduardo Estrella).

Sarah Nolasco

Es candidata a diputada por la Circunscripción 3 por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Piensa que, como la mayor parte de la población dominicana son mujeres, es necesario que tengan más representación en el Congreso y en los organismos del Estado.

De llegar al Congreso propondría la modificación de la Ley 24-97 de violencia intrafamiliar, la protección del ambiente y áreas protegidas y obligar a las empresas a que contraten jóvenes recién graduados.

Reflexiona que su participación en la política ha contribuido de forma trascendental en su crecimiento personal y espiritual, ya que conoce las “necesidades, el hambre, la falta de educación” de la población.

Ylsis Cruz

Candidata a diputada por la Circunscripción 3 del PRM. Sus propuestas se concentran en: modificación de la Ley 87-01 de seguridad social, representar activamente la población escuchando sus necesidades y la ley de residuos sólidos.

Al igual que Checo, expone que el apoyo económico y de equipos ha sido difícil, porque “no puedo empeñar mi trabajo de cuatro años”, refiriéndose a las prácticas de financiamiento de campañas por particulares.

Aunque para Cruz, ha sido un proceso complicado y de sacrificios, dice que “ha crecido mucho”, porque se ha sensibilizado con las necesidades de la gente.