$!Proyecto del Código Penal disminuye sanciones por violencia doméstica o intrafamiliar

¿Vistas como objeto de propiedad?

Las legisladoras Juliana O’Neal y Faride Radul rechazaron que en nuestro país las mujeres continúen siendo vistas como objeto y propiedad de alguien.

Al declarar que como diputada entiende que eso fue un error disminuir la actividad sexual no consentida, por lo que debe ser modificado, precisó que “si yo no quiero. Si yo no te doy permiso, ¿por qué no respetas mi cuerpo? Me estas agrediendo. Me estás violando”. No obstante, cree que deben establecerse atenuantes para verificar bien que no se trata de “un berrinche” o que se diga algo falso.

La legisladora de la Fuerza del Pueblo recalcó que “si yo soy tu pareja, tu compañera de vida... yo no soy un objeto sexual ni soy de tu propiedad”.

El pasado jueves, la senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, expresó en su red social de twitter que “En el país donde hay sobornos, pero no sobornados. En el mismo país donde las mujeres seguimos siendo vistas como objetos y propiedad de “alguien”. En ese mismo país que tenemos que luchar para cambiar”.

“Animadversión bien ganada”

El diputado perremeista por Santo Domingo Este, Amado Díaz Jiménez, cuestionó a sus pares en el sentido de que a veces se ganan la animadversión de la población por acciones de ese tipo. “Algunas veces yo veo que los medios, las redes, tienen cierta animadversión contra los legisladores, pero es que también en ocasiones nos lo ganamos porque ¿quién ha dicho que en materia de violación puede haber atenuantes?’. Violación es toda violación no consentida. ¿De dónde se inventaron estos legisladores poner una atenuante a una violación?”, analizó.