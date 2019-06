$!“Qué bonito”, la respuesta de Rafael Núñez a José Ramón Peralta

La reacción de Gonzalo Castillo

El Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, también se refirió a las declaraciones de Santana y de Isa Conde sobre su postura antireeleccionista. El funcionario les pidió no hablar sobre el tema por respeto al mandatario. ““El Presidente Danilo Medina todavía no habla de su repostulación, entiendo que por respeto al presidente y por respeto a si mismo, los funcionarios que no estén de acuerdo, deberían guardar silencio hasta que el hable, y si la repostulación se convierte en hecho cuando el presidente se exprese, será el derecho de esos funcionarios presentar su renuncia y abandonar el gobierno al que pertenecen”, acotó.