$!¿Quién está detrás de la convocatoria a protesta en la Plaza de la Bandera?

A medida que se acerca la fecha para la protesta que se convocó en la Plaza de la Bandera en contra de los impuestos que contempla aplicar el proyecto de Presupuesto General del Estado y arrecian las voces contra la iniciativa, algunos sectores se han desvinculado del llamado a la manifestación y lleva a preguntarse quién está realmente tras ella.

Somos Pueblos fue una entidad que salió la tarde de este domingo a aclarar que no estaba entre los organizadores de la actividad en contra del Gobierno y que está pautada para este lunes a las 5:00 de la tarde.

“La protesta convocada para mañana en la Plaza de la Bandera no es nuestra. Ignoramos origen e intención. Nos desligamos totalmente. Nuestros reclamos son los de la sociedad. Estamos contra más impuestos y si hay que protestar lo haremos convocando en nuestras redes”, publicó en su cuenta de Twitter @RDSomosPueblo.

En las redes sociales hay un debate en torno a si el otrora gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es el que está detrás del llamado a la manifestación. La organización ni dirigentes se han referido al tema en ningún momento.

Acusaciones contra el PLD

La “logística” (dinero) para la protesta sediciosa que organiza el PLD con sus brazos económico, costará mucho. Solo en el alquiler de guaguas, pancartas, camisetas y banderas, se gastan millones, más la “logística” para los tigueres, (500 y 1000 pedos por cabeza)”, aseguró el abogado y periodista Juan T H Martínez (@juantavesh).

El perremeísta Emmanuel Esquea Guerrero no acusa directamente al PLD de estar detrás de la protesta, pero cree que asistirán a ella muchos “exfuncionarios corruptos del pasado gobierno”.

“Balaguer decía que no cerraba la UASD por que allá estaban todos los comunistas juntos y era mas fácil ubicarlos. En la Plaza de la Bandera seguro que estarán juntos todos los ex funcionarios corruptos del pasado gobierno. No habría que ir a buscarlos a sus casas!”

El movimiento cívico Somos Pueblo niega que esté convocando para mañana protesta en Plaza de la Bandera. El PLD, es un partido, partido y herido por la derrota y la corrupción . Simuladores..!”, posteó Juan José Encarnación (@JuanJoséEncarn3).