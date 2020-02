$!Quique Antún: “Danilo Medina vive en el país de las maravillas”

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún (Quique), dijo este jueves que al escuchar el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República ante la Asamblea Nacional pensó que Danilo Medina se había mudado “a su país de las maravillas personal” donde su Gobierno había logrado resolver todos los problemas de los ciudadanos “y gracias a él ahora los dominicanos viven el sueño eterno”.

“Ese país de las maravillas que describió el presidente Medina, pudo haber sido su sueño, su deseo o anhelo cuando asumió la Primera Magistratura de la Nación en el 2012, como la tendría cualquier presidente de la República con buenas intenciones para mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos, pero tristemente, la realidad que vivimos en nuestra nación es totalmente diferente, con muchísimos problemas que no se han resueltos y que tiene al pueblo muy decepcionado y frustrado”, sostuvo en una nota de prensa que envió a los medios.

Explicó que “es sumamente preocupante cuando el primer mandatario de la nación se llega a creer que el país y los dominicanos vivimos en ese paraíso que suscribió”.

El líder reformista aseguró “que el pueblo ha dicho ¡basta ya! y no va a seguir callando décadas de corrupción y falsas promesas”.

"Según el presidente Medina, el país no tiene una deuda que supera el 50% del PIB, no tenemos que preocuparnos porque los enfermos dominicanos encuentran toda la asistencia y medicamentos en los hospitales de sueño que describió, que somos el cuarto país del mundo donde sus habitantes han presentado mejoría, donde no existen las inequidades, donde no hay desempleo y donde los apagones eran cosa del pasado", dijo.

Sin dudas –agregó Quique Antún- WDanilo Medina vive en el país de las maravillas, pero no en República Dominicana. Ya estamos acostumbrado al mismo cuento, de que todo en el país está bien, cuando la realidad es totalmente distinta, con millones de dominicanos viviendo en la pobreza y la indigencia; la juventud decepcionada, frustrada, porque no encuentra dónde trabajar, y la inseguridad arropando a la sociedad, que está aterrorizada por la cantidad de robos, asaltos, secuestros, crímenes y actos de sicariato que ocurren a en todo el territorio nacional”.