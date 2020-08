Radhamés Camacho dice naturalización de nuevos ciudadanos se realizó bajo el debido proceso

El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, dijo que se ha realizado la naturalización a 750 nuevos ciudadanos bajo el debido proceso, como lo establece el decreto 262-20.

Afirmó que el país vive un estado social democrático de derechos y que se actúa a la luz de esa sombrilla general.

Asimismo, añadió que el actual Gobierno ha actuado de manera coherente y a luz de lo procedente dicho por los diputados.

“La sociedad nuestra debe acostumbrarse a atender cada quien lo que le toca”, declaró.

Estas declaraciones del presidente de la Cámara de diputados se realizaron a su llegada a la reunión de inducción de los nuevos legisladores que asumirán este próximo 16 de agosto.

Al ser cuestionado sobre el nuevo congreso convocado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el hecho de que supuestamente se dejó solo al excandidato a la Presidencia por el mismo Partido, Gonzalo Castillo, Camacho manifestó que es falso que eso haya ocurrido en los pasados comicios.

“En el PLD existe lo que se llama la distribución social del trabajo, y yo no dejé solo a Gonzalo Castillo; a mí me tocaba Barahona, Independencia, Pedernales y Bahoruco, y me fui a atender mis provincias”, dijo.