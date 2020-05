Radhamés Camacho narra su dura experiencia con el coronavirus

Dos días sin poderse parar de la cama adolorido, tres días con fiebre y cinco días sin ingerir alimentos sólidos, es el duro recuerdo que tiene el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, de los efectos que le causó el COVID-19.

En una entrevista para Diario Libre por la plataforma Zoom, desde su residencia, Camacho alertó a la ciudadanía para que evite contagiarse y se lleve de las autoridades, e insistió en que su experiencia fue fuerte.

"Yo nunca perdí mi conocimiento ni nada que se parezca, pero sentí el efecto de mire pasarse dos días sin poderse parar de la cama, tres días con fiebre, cinco días sin ingerir nada de alimentos", recuerda.

Comenta que las oraciones y la fe, además de las atenciones de sus médicos y enfermeras, le ayudaron a rebasar el azote del virus.

"Esta no es una fiebre que apareció en la República Dominicana, esta no es una tosferina o un sarampión, mi experiencia, yo quiero decirle yo soy una persona fuerte, de mucha fe, pero quiero decirle que sentí momentos de mucha dificultad", dijo.

Narra que en el proceso de recuperación en su casa siempre mantuvo los guantes puestos y sus mascarillas, con distancia entre sus hijos y su esposa.

Sus médicos le indicaron que debe rebajar y ya lo ha venido haciendo con una dieta especial.

Ahora más ágil

"Me siento muy cómodo y siento más agilidad en el trabajo, claro, el ritmo de trabajo uno lo reformula", confiesa.

"La experiencia es bastante fuerte, por lo que yo llamo a seguir (las orientaciones), no importa el pueblo donde se esté, no se puede estar jugando con esto, con esto no se puede estar haciendo politiquería", expuso.

Llamó a todo el que pueda colaborar a que lo haga, sea entregando una mascarilla o llamando a ponérsela, con alimentos o alcohol en gel.

Camacho considera que es un extremismo sugerir la cuarentena total para la población, y confió en los asesores que tiene el presidente Danilo Medina para enfrentar la crisis sanitaria.