$!Raquel Arbaje asume el Despacho de la Primera Dama

Raquel Arbaje de Abinader, la esposa del presidente de la República, Luis Abinader, acudió la tarde de este lunes al Despacho de la Primera Dama, del cual asumió sus funciones.

Arbaje había anunciado que no tenía intenciones de dirigir un despacho de la magnitud del anterior, pues no era de su gusto manejar fondos públicos.

En la ocasión dijo que se conformaba con un pequeño espacio con pocas personas. Igualmente, expresó que no era de su agrado que la llamarán primera dama, pero que lo aceptaría en actos protocolares.

“Cuando le comenté a Luis que no quería tener un Despacho que tuviese muchos recursos, es porque lo que yo intento hacer es ser una persona muy cercana al pueblo y ser voz de los que no han tenido voz”, dijo la primera dama en un tuit compartido por la cuenta de Twitter del Despacho de la Primera Dama @primeradamado.

Arbaje también agradeció a Dios, en otro post, por permitir una transición con la oportunidad de servicio y llamó a trabajar como país para enfrentar los desafíos en esta época de pandemia.

Una nota de prensa sobre el acto indicó que Arbaje de Abinader lo primero que dijo, luego de saludar a los presentes, fue rezar un padre nuestro.

“Las primeras damas, siempre lo he dicho, somos todas las mujeres dominicanas y ese título no me lo quito por respeto al protocolo, pero me pueden decir Raquel”, expresó sobre su planteamiento del título.

Indicó también que, tras 10 años de trabajo político junto a su esposo en los barrios, tiene un compromiso de aportar a los más necesitados.

Dijo que en conversación reciente con Abinader se refirieron al necesario legado que como gobierno dejarán al pueblo dominicano, sobre todo una justicia independiente.