$!Raquel Peña desmiente haya estado en boda donde hubo contagio de coronavirus

La candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno, Raquel Peña, calificó este viernes de “campaña sucia” el hecho de publicar una fotografía diciendo que asistió a una boda en la cual se propagó el COVID-19.

En un tuit, Peña criticó, además, que publiquen su imagen junto a la de su difunto esposo, el cual falleció hace cinco meses.

“Si personas no respetan la angustia y salud de los dominicanos frente a la crisis del Covid19, haciendo campaña sucia, mucho menos van a respetar mi duelo. Me publican en una foto de una boda a la que no asistí y me publican junto a mi difunto esposo que murió hace 5 meses”, escribió.