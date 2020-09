$!Reacciones de la gente al encuentro de Luis Abinader con miembros del PLD

Nerilissa Aybar R (@nerilissa) simplemente dijo "Qué bueno" que se hayan reunido. En tanto que Ramón de la Cruz (@rcmalex) dijo no comprender "la alarma" que ha generado el encuentro si se trata de una distinción que se hace con los presidentes y expresidentes de un país.

El usuario de Twitter Keko Pueblo (@KekoPueblo) consideró que hay que esperar si los encuentros que realiza el mandatario tendrán algún efecto positivo, por lo que estimó pertinente no juzgar.

El presidente Luis Abinader se reunió este jueves con Danilo Medina y otros miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y, por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar.

Luego veremos que de positivo tendrían estos encuentros, por el momento no se puede juzgar, es mi opinión.

Porque son presidentes ( actual y pasado). Esa distinción se hace con todos los presidentes y ex-presidentes de un pais. No se porque la alarma con eso.

Otros no ven tan positivo el encuentro. Por ejemplo, Nathanael Segura (@SeguraNathanael) opinó que Abinader no llevará el país "a ninguna parte” y consideró que reunirse con el liderazgo político "que hundió a este país" no traería aportes algunos.

Ese mismo tenor comentó Enrique Ortiz (@EnriqueNA), pues dijo que Abinader "no debería juntarse a hablar nada con los que saquearon al país, excepto para pedirles cuenta y someterlos a la justicia".