$!Recurso en Tribunal Constitucional aviva debate sobre si Leonel puede o no ser candidato

Los intentos de un precandidato que perdió en las elecciones primarias y busca postularse de nuevo por otra organización y a cuyo proceso se adhirió el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en busca de frenar la práctica avivó el debate sobre las posibilidades o no que tiene el expresidente Leonel Fernández de ser candidato.

El caso fue apoderado en el Tribunal Constitucional que tendrá la última palabra respecto al transfuguismo y la doble participación en procesos de elección establecidos en las leyes de Partidos y de Régimen Electoral.

En torno al tema, el abogado constitucionalista Namphi Rodríguez consideró improbable que el Tribunal Constitucional se aparte del precedente que establece son inconstitucionales las leyes con requisitos adicionales a los de la Constitución para ejercer el derecho fundamental a ser elegible.

A su juicio, el TC está obligado a mantener el precedente que considera son inconstitucionales las leyes con “condiciones adicionales” a las que prevé la Constitución para optar por una candidatura presidencial.

Miguel Vargas, presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aseveró que las leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral son muy claras en cuanto a las prohibiciones que tiene Fernández para ser candidato.

A su entender todos los actores políticos deben sujetarse a lo que establecen las leyes y la propia Constitución de la República.

Leonardo Suero, de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), consideró que sería positivo que el TC se pronunciara respecto al caso en procura de traer tranquilidad al proceso electoral del venidero año 2020.

Reconoce que las nuevas leyes de Partidos y Régimen Electoral adolecen de ambigüedades que se deben puntualizar.

“Se debe hacer lo más rápido posible, para que en marzo no haya traumas”, precisó al tiempo de señalar que la Junta Central Electoral no puede pronunciarse en torno al tema por no estar apoderada de la candidatura de Fernández.