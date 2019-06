$!Reelección causa revuelo en PRM; HM dice “no pone trabas a nadie”

El tema de una posible reforma constitucional sigue provocando controversia hasta en el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El aspirante presidencial del PRM, el expresidente Hipólito Mejía, afirmó que no pone trabas a los legisladores que le siguen y que cada uno es dueño de sus actos.

“Puede que sí, pero ese no es mi problema, ahora cada cual es dueño de sus actos yo soy un dirigente respetuoso, no le pongo trabas a nadie ni se las puse en el pasado”, expresó.

Mejía dijo que es respetuoso de la libertad y no tiene que coartar a nadie para que piense y actúe según el dictamen de su conciencia.

“Cada cual es dueño de sus actos, yo se lo he dicho con toda responsabilidad que el que lo haga es su responsabilidad, ahora yo no apoyaría una desviación de mis conceptos y de lo que yo he sido en mi vida”, manifestó en la Z 101.

“Si yo hablo de transparencia y honestidad yo la defiendo como un gato boca arriba y la peleo y he dado demostraciones de que yo pongo en juego mi nombre y el de mi familia”, insistió.

El bloque de diputados del PRM ratificó su posición en contra de una posible reforma a la Constitución para habilitar al presidente Danilo Medina a participar como candidato en las elecciones del 2020 y calificó de “penosa y lamentable” la circulación de los rumores de que ocho legisladores de esa organización respaldarían la modificación a la Carta Magna.

El diputado del PRM por Hato Mayor y vocero de la bancada, Ronald Sánchez, desmintió un supuesto pacto entre legisladores perremeístas y seguidores del presidente Medina.

El senador de San José de Ocoa, Pedro Alegría, afirmó que respalda una reforma para la repostulación del presidente Danilo Medina pero con él no han hablado para presentar un proyecto de modificación constitucional.

“Si se somete la apoyo”, enfatizó.

Alegría dijo que le han invitado de todos los partidos para que sea miembro y sobre el proyecto de reforma manifestó: “Entiendo que eso lo hará quien lo vaya a hacer, si lo va a hacer una persona de más adentro del PLD”.

Y agregó: “A mí no se me ha hablado de eso en ningún escenario ni en ninguna reunión”.

“De pasar al PRD todavía eso no es una decisión que yo he tomado y de hecho yo estaba en el BIS, era apoyando al presidente Danilo Medina”, dijo.

Afirmó que de regresar lo haría apoyando al presidente Danilo Medina y señaló que no cree que sería por el PRD, aunque sí le han propuesto regresar a esa organización.