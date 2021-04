Refutan declaraciones de Fafa Taveras de que Montes Arache sacó de cárcel asesinos de hermanas Mirabal

Un exmiembro del Cuerpo de Hombres Ranas de la Marina de Guerra, unidad élite que se destacó en el enfrentamiento a la tropa estadounidense durante la Revolución de Abril, calificó como una “blasfemia” las declaraciones de Rafael -Fafa- Taveras, otro luchador en la guerra de abril, en la que acusa al líder de ese comando de haber sacado de la cárcel a los asesinos de las hermanas Mirabal.

Aníbal López, capitán de fragata activo de la Armada, junto a Sonia Valenzuela, una mujer que también peleó al lado de los constitucionalistas por el retorno del abortado gobierno de Juan Bosch, en 1963, sostuvo que no era posible que Manuel Ramón Montes Arache sacara de la fortaleza Ozama a los sentenciados por el asesinato de las hermanas Mirabal, como dice Fafa Taveras, porque ese era un lugar resguardado por los enemigos de los constitucionalistas.

“¿Cómo se explica que Montes Arache vaya a penetrar a una guarnición que era enemiga de nosotros y no entre con los Ranas y no hay un combate y no hay un muerto y la fortaleza Ozama sigue intacta, ahí usted se puede dar cuenta que es una mentira flagrante”, sostuvo el militar.

La declaración de Fafa Taveras, exmiembro del 14 de Junio, movimiento que fundó Minerva Mirabal junto su esposo Manolo Tavárez Justo, se produjo en esta semana, días después de que falleciera el último sobreviviente de los que sentenciaron por los crímenes de las tres mujeres junto a su chofer el 25 de noviembre de 1960.

López explica que la fortaleza fue vencida por los constitucionalistas el día 30 de abril y que no había manera de que el declarado héroe nacional en el 2009 pudiera penetrar antes y mucho menos sin apoyo.

Fafa Taveras dijo en una entrevista en un programa televisivo que la información de que Montes Arache negoció para que sacar a los condenados por matar a las Mirabal se la reveló Claudio Caamaño antes de morir en el 2016.