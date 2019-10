$!Reinaldo aclara que no ha sido escogido presidente del PLD; dice no aspira al cargo

El secretario general del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez , desmintió la noche de este lunes que haya asumido la presidencia de ese partido “como se ha especulado”. Dijo, además, que no aspira a esa posición.

“Se ha especulado de que he sido designado presidente del @PLDenlinea. No es cierto y, además, no aspiro a esa posición”, dijo en su cuenta de Twitter @reinaldoparedp.

Pared Pérez sí dijo que efectivamente se convocó al Comité Político de la organización para este jueves, organismo que expresó “decidirá y deberá convocar al Comité Central para escoger un presidente de manera provisional hasta el siguiente congreso partidario”.