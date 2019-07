$!Reinaldo afirma que será el candidato presidencial del PLD

En un acto encabezado por el sector externo, el aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, se proclamó la noche de este lunes como el próximo candidato presidencial de su organización en las primarias del 6 de octubre, que serán organizadas por el Comité Nacional Electoral.



En una conferencia de prensa, con el apoyo de miembros de la sociedad civil, figuras del deporte, miembros del PLD y ciudadanos independientes, Pared Pérez reconoció la importancia del sector externo para su proyecto.



"El sector externo es fundamental hacia los comicios del 2020. El presidente Danilo Medina nos animó a recorrer el país y empezar a procurar simpatías y voluntades hacia la candidatura presidencial. Yo no me hice esperar", confesó Pérez.



El también presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno prometió que, "yo no he defraudado, defraudé ni defraudaré al PLD.



Dijo contar con el apoyo de hombres y mujeres que ya vieron “tres periodos gobernar al PLD con Leonel, siendo presidente de la República, y a Danilo, dos veces".



Su equipo de campaña está dirigido y compuesto por Margarita Pimentel, Charlie Núñez, Aristipo Vidal, Alejandro Montás Jr., entre otros.



En el encuentro también coincidieron dirigentes y nuevos aliados en que Pared Pérez será el próximo presidente de la República. Entre los que resaltaron Luísin Jiménez, Armando García, Evelio Herrera, Jack Mickael Martínez y Justino Gómez.