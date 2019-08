$!Reinaldo : Entrevista a Diario Libre pone en evidencia la grandeza de Danilo

Pared Pérez dijo en Twitter “Lo que pone en evidencia mi entrevista a Diario Libre sobre la posible reforma constitucional, es la grandeza de Danilo Medina, de que teniendo los votos a su favor en ambas cámaras, no la llevó a cabo por su legitimidad”.

Llamada de Pompeo

Enfatizó en que la llamada del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, no tuvo nada que ver en la decisión del presidente Danilo Medina.

“Les voy a revelar a ustedes cosas que nada más él (Danilo Medina) y yo dominábamos. Ese día él me dijo ‘pasa por mi despacho’. En esa misma mañana, él había hablado con la embajadora (de los Estados Unidos) y le había manifestado lo que había y la embajadora le señaló que ellos no tenían ningún tipo de objeción, que nosotros éramos un país soberano; que si todo se hacía conforme a las leyes y a la Constitución no había problemas”, indicó.

“Cuando yo llego a las dos y media de ese día, de acuerdo a la llamada a que hice referencia que el presidente me citó antes de ir al Senado a la sesión, el presidente me dijo ‘yo te llamo, yo voy a recibir una llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos, solamente lo sabes tú, ni Carlito tu hermano lo sabe, ni los demás. Espera a que yo te llame”, expresó.

