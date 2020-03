$!Reinaldo explica por qué no firmó candidatura de Gonzalo y Margarita

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Párez, sugirió este miércoles que la razón por la que no habría firmado las candidaturas a presidente y vicepresidenta de Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño fue porque no se las entregaron.

Pared Pérez dijo a través de su cuenta de Twitter que “la negligencia o inobservancia no fue mía. A mí no se me contactó y nunca he faltado a mis responsabilidades”, dijo el alto funcionario del partido de Gobierno.

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, no firmó la inscripción de la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño, de acuerdo con el documento suscrito como recibido por la Secretaría General de la Junta Central Electoral.

El documento, que incluye a Gonzalo Castillo Terrero y a Margarita María Cedeño Lizardo como candidatos a presidente y vicepresidenta, respectivamente, solo cuenta con la firma y sello del presidente del partido Juan Temístocles Montás.