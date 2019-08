Reinaldo: “No me han sometido porque estas manos no se han manchado”

Reinaldo Pared Pérez garantiza que no han podido someterlo a la justicia en el caso Odebrecht ya que no hay elementos para hacerlo “porque estas manos no se han manchado”.

“Tenga usted la seguridad que si aunque sea mínimamente yo hubiera estado involucrado yo estuviera sometido porque el presidente en primer lugar no ha intervenido y le dio luz verde al procurador a que procediera”, puntualizó.

Agregó: “Fíjense que sometió a Temístocles siendo ministro de su gobierno, sometieron a dos senadores del partido y a otros altos dirigentes. Si yo hubiera estado involucrado yo también estuviera ahí”.

Aseguró que al votar por él en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para la candidatura presidencial esa organización no se iría por una opción insegura, por lo que llamó a apoyar su proyecto.

“Yo fui el que más firmó contratos de Odebrecht como presidente del Senado y ¿estoy involucrado?”, aseveró.

Pared Pérez manifstó que el triunfo del PLD dependerá de que el candidato que se elija sea uno que no tenga “cosas que se le puedan sacar, hay algunos que ya han empezado a sacarle y todavía no son candidatos”, por lo que llamó a la población a fijarse en ese tema.

“Votando por nosotros no se va a lo inseguro ni se va a lo dudoso. Todo lo contrario, se va a lo seguro, y es por nuestro proceder y nuestra conducta, tanto en el desempeño de las funciones partidarias que hemos tenido como en el desempeño de las funciones públicas electivas que también hemos tenido por más de 30 años”, destacó.