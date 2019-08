$!Reinaldo revela que le informaron que “sectores vinculados a Gonzalo Castillo” le montaron campaña sucia

Sigue el enfrentamiento de Reinaldo Pared Pérez contra Gonzalo Castillo por la candidatura presidencial del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la cual se elegirá el próximo seis de octubre mediante elecciones primarias.

Pared Pérez dijo que fue avisado de una supuesta “campaña sucia en su contra” y que la misma era ejecutada por sectores vinculados al “compañero Gonzalo Castillo”.

Dijo que durante una reunión que sostuvieron los precandidatos el viernes en la mañana en la casa de José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencial, no lo acusó directamente, porque no tiene constancia de ello.

“Bueno, a mí me habían informado que sectores vinculados al precandidato Gonzalo Castillo, no lo acusé a él, porque no tengo elementos de juicio para acusarlo, pero salió eso, se decía que se iba a decir que yo había comprado todas las bancas de Juancito, un hombre que ni juega como yo, y otras cosas más”, explicó al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, canal 9, cuando se le preguntó sobre si conocía a la persona que estaría detrás de la alegada campaña.

Pared Pérez se refirió también al tema de la permanencia del PLD en el poder, lo cual cree que sería un poco difícil si se produce una división. “El PLD es un partido maduro y con una dirección responsable; pero si no va unido y cohesionado a las próximas elecciones, no obtendrá el triunfo y se arriesga a perder el poder”, dijo

Siguen planes de reformar la Constitución

Durante la entrevista, el político, quien es secretario general del PLD y presidente del Senado, reveló que los planes para modificar la Carta Magna siguen en proceso, lo cual se haría con varios propósitos.

“No se ha descartado la posibilidad de una reforma para unificar las elecciones, habilitar al presidente, excluir al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros puntos”, apuntó.

En relación a las encuestas que el danilismo realizará para escoger al candidato presidencial que enfrentará a Leonel Fernández en las primarias, dijo que ya tienen fecha.

“Hemos acordado que los trabajos de campo de las firmas encuestadoras serán los días 2, 3 y 4 de septiembre”, acotó.