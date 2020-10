$!Renuncia a privilegios de diputados queda en el limbo

Soraya Suárez, representante de Santiago por el PRM, expresó que “si llega está bien, y si no llega también”, y agregó que a ella no le hizo falta para ganar las elecciones recibir esas exoneraciones.

El joven diputado Orlando Jorge Villegas, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), está de acuerdo con que se eliminen los privilegios, pero solamente si todos lo hacen al mismo tiempo. Propone que todos renuncien, pero aseguró que en su caso particular él no maneja ningún tipo de ayuda social.

La nueva generación de diputados jóvenes y primerizos en la función legislativa no parece estar muy entusiasmada con la idea de renunciar a sus privilegios, según lo que expresaron este martes, a casi dos meses de iniciar sus funciones.

El senador del PLD por Elías Piña, Aris Yván Lorenzo, dijo que no es dañino que senadores representantes de un territorio pueda ayudar a su población con esos recursos económicos. Abogó porque se fiscalice y audite la ejecución que da cada legislador a los recursos que recibe por ese concepto.

En julio pasado, los senadores electos Faride Raful, Eduardo Estrella y Antonio Taveras propusieron la eliminación del “Fondo de Asistencia Social”, conocido como “barrrilito”. Raful sugería que esa gestión se hiciera de manera institucional y no que la hiciera cada legislador por su propia cuenta.

En el 2017 la Cámara de Diputados tenía un presupuesto para pago de dieta y gasto de representación de RD$201 millones. En el proyecto de ley de presupuesto para el 2021 a la Cámara de Diputados se le asigna un presupuesto de RD$5,183 millones, de los que RD$4,952 millones se gastarían en “Representación, fiscalización y gestión legislativa”.

Aparte, la ley No. 57-96, promulgada en diciembre de 1996 por el expresidente Leonel Fernández, les otorga el derecho de importar “libre de impuestos un vehículo de motor cada dos años, sin importar el tipo, marca, modelo, año, cilindraje, CIF, etc. El vehículo que importe estará exento de todo tipo de gravámenes e impuestos, recargos, multas, etc., así como también cualquier restricción o prohibición existentes”, señala la norma.