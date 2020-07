$!Restaurante dará pica pollo gratis a los primeros que lleguen a su local y muestren que votaron

View this post on Instagram

Este 5 de julio sal a votar con conciencia, demostremos que podemos tomar mejores decisiones y sí te ofrecen un Pica Pollo suelta eso y ven pa’ La Hija Del Pollero ??????que nosotros te lo regalamos para que elijas bien y consciente. #ElComboDeLaDemocracia #NoVendasTuVotoRD #PicaPolloConsciente #LaHijaDelPollero Importante: Un combo por persona, disponible para las primeras 250 personas. Solo Take - Out Recuerda usar tu mascarilla??, lavarte constantemente las mano ✋??y mantener el distanciamiento social.