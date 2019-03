$!Rosario dice debilidad de “alfiles” de Medina obliga a desmonte de aspiraciones

El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Roberto Rosario consideró que la debilidad de los aspirantes presidenciales vinculados al presidente Danilo Medina ha obligado a esa facción política a iniciar un proceso de desmonte de todas estas aspiraciones.

“En pocos días, hemos podido observar cómo se retiran vallas, se recogen gorras, y se cambian los discursos, para adaptarse e ir nucleándose en torno al proyecto de modificación de la Constitución de la República, para beneficio del gobernante de turno, y la facción a la que pertenecen”, indicó.

Atribuyó a esto que se esté orquestando un plan de posicionamiento en la opinión pública de la “inevitabilidad” de reformar la Constitución para su propio provecho y que en los próximos días, los otros cinco aspirantes se pronunciarán en el mismo sentido.

“Transcurridos ocho meses de febril campaña, los alfiles del Presidente no han logrado una valoración de cierta significación en la población, que les permita competir frente al doctor Leonel Fernández. Todos juntos no logran acumular un 7% de intención de votos”, expresó.

Recordó que en el mes de julio del 2018, el aspirante Carlos Amarante Baret, junto a Domínguez Brito, Radhamés Segura, Andrés Navarro, Temístocles Montás, y Reinaldo Pared; fueron convocados por el Presidente de la República, y estimulados para que iniciaran una campaña de promoción para competir en las primarias abiertas, y enfrentar al doctor Leonel Fernández.

Dijo que como bien indica Amarante Baret en una carta, el doctor Leonel Fernández no tiene ningún impedimento constitucional para presentarse como candidato en las elecciones del 2020, por tanto, la solicitud formulada para que retires sus aspiraciones no es más que la consecuencia del rechazo casi plebiscitario a los planes continuistas de esta facción, que según las herramientas científicas de medición, registra en la población.

“Los peledeístas esperábamos que los miembros del Comité Político fueran responsables, que tuvieran la honorabilidad y el pudor de respetar los acuerdos suscritos en el mes de agosto del año 2015. Quien no es capaz de cumplir con su palabra, de honrar su firma, y su juramento, no puede ser objeto de credibilidad y confianza. No puede prevalerse de su propia falta, para pedir a los demás, sacrificio, resignación y renuncia, a quienes lo único que han hecho es apoyarles”, indicó.

Afirmó la presentación de Fernández para la presidencia en el año 2020, no es una decisión particular y “esta lo desborda, ya que tiene un compromiso con la historia, y con las fuerzas políticas y sociales que se sienten en él representadas. En estos momentos, es un dique de contención para el continuismo y la abolición de los derechos elementales, y el inicio de un gobierno perpetuo, no democrático”.

Consideró que pretender justificar violar la Constitución de la República, incumplir sus compromisos y los acuerdos suscritos, en el ejercicio de un derecho constitucional, y en desconocimiento de los derechos colectivos de estas fuerzas políticas y sociales, representadas en nosotros, si no es un irrespeto, por lo menos es una desconsideración.

“El doctor Leonel Fernández, aunque quiera, no puede renunciar al ejercicio de ese derecho. Por el contrario... ¿es mucho pedirles al Presidente Danilo Medina, al compañero Carlos Amarante Baret, y a los demás aspirantes de la facción política danilista; que en aras de la unidad de nuestro partido, respeten la Constitución y cumplan con lo pactado?”, enfatizó.

Advirtió que de no hacerlo, “ellos serán los responsables, ante la sociedad y ante la historia, por el daño irreversible que les causarán al país, por su ambición desmedida, y por los efectos devastadores que esto tenga en el PLD y en cada uno de sus miembros, que con tanto sacrificio han hecho posible los sucesivos triunfos de este partido, y sin embargo, han vivido siete años de total olvido”.