$!Rubén Maldonado: “Solo tienen el dinero y la trampa”

“Esa no es una decisión personal, es que cuando yo he estado en los procesos políticos hay fuerzas sociales que se apoyan en ese liderazgo y obviamente entienden que hay un ciclo que debe completarse que aún está inconcluso y que requiere una segunda ola de transformaciones en el ámbito democrático institucional en lo que tiene que ver con lo económico, lo social, tecnológico, ambiental para concluir este proceso histórico, el ciclo que me ha correspondido liderar”, expresó.