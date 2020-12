Sadoky Duarte: "Si me demuestran que yo hice lo que se me imputa, renuncio a mi condición de diputado"

El diputado del Partido Revolucionario (PRM), Sadoky Duarte, tomó un turno durante la sesión en la Cámara de Diputados para informar que esta dispuesto a renunciar a su diputación si los hechos que se le implican son comprobados.

“Les garantizo que si me demuestran lo que me imputan, ese botón de diputado se lo entrego a la dirección del PRM y renuncio como diputado si me demuestran que cometí los hechos”, dijo el legislador.

Durante su ponencia, Duarte negó haber maltratado a la agente policial que lo acusa de violencia y señaló que las personas no pueden acusarlo sin tener pruebas de lo sucedido.

Señaló que la Policía Nacional persigue al que protesta y al que reclama porque ese es su misión, trabajar en modo represivo y está para eso.

"Mi pueblo (Sánchez Ramírez), hoy está militarizado por la Policía Nacional a raíz del atropello que se ha querido cometer contra mi persona", indicó.

Manifestó que la justicia y la verdad saldrá a relucir debido a que no ha cometido lo que se le imputa.

Señaló que en la Constitución y el Código Procesal Penal se estable la presunción de inocencia hasta que no se demuestra lo contrario.

"Yo soy incapaz de ponerle la mano a una mujer, incapaz de a enfrentar y los videos están ahí colgados en las redes y se ve que yo no hice ninguna acción que tenga que ver con una agresión a una agente policial", dijo el diputado.

Dijo que cuando salió de su casa se encontró con la escena de que la policía estaba montando unos motores de unos jóvenes y también destruyendo el vehículo, y que ante ese acto le manifestó la ilegalidad del hecho cometido.

"No puedo dejar de decirles que eso está mal hecho y esa ahí cuando los policías van arriba de mi, pero en ningún momento le puse la mano a ese agente".