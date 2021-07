$!Secretaría de Cultura del PLD lamenta deceso del merenguero Johnny Ventura

En 1967 viajó a Estados Unidos donde logró el éxito inmediato, luego a Puerto Rico, Colombia, Curazao. Obtuvo su primer disco de oro con el tema Ah no, yo no sé no. Ventura innovó con sus letras y su pegajoso ritmo acompañado de su grupo Combo-Show. Trabajó por mucho tiempo con el también desaparecido cantante Anthony Ríos y más recientemente con Robert del Castillo y sus hijos Los Potros del Caballo.

Dentro de sus temas más destacados se encuentran: “El Pingüino”, “La Muerte de Martín”, “Cuando yo me Muera”, “La Agarradera”, “Capullo” y “Sorruyo”, “Patacón Pisao”, “La Suegra”, entre otros.

“Durante más de cuarenta años Juan de Dios Ventura Soriano consolidó una obra que ya forma parte del acervo musical americano, de la raíz misma de este continente”, consideró Kasse.