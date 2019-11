$!Secretaría Jurídica del PLD advierte Leonel Fernández no puede ser candidato en 2020

Sus palabras

“Leonel Fernández ya ejerció su derecho a ser elegido en las primarias del 6 de octubre pasado, por lo que no puede aducir que si no se le permite inscribirse ahora como candidato presidencial por otro partido se le estaría violando un derecho fundamental; pues no es cierto y, de mantener dicho argumento, sería una manipulación antojadiza del marco legal electoral vigente. No es posible que ahora se quiera echar por la borda una conquista importante para el sistema de partidos políticos como es la prohibición legal del transfuguismo”.