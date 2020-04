$!Sectores políticos condicionan y cuestionan la extensión de estado de emergencia solicitado por el Gobierno

Diferentes sectores políticos condicionaron la extensión del estado de emergencia por la incidencia del COVID-19 solicitado este viernes por el Poder Ejecutivo y cuestionaron que sea por 25 días.

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Quique Antún, dijo que esa organización política respalda la extensión del estado de emergencia solicitado por el presidente de la República, Danilo Medina, a que se presente un plan “mucho más concreto” para frenar el avance del COVID-19 en el país.

Consideró que es infructuoso extender el actual estado de excepción, “si seguimos aplicando las mismas medidas que están permitiendo que ya tengamos cerca de 6 mil contagiados y casi 300 fallecidos”, advirtió al señalar que se requiere de un consenso nacional en el que se tome en cuenta que a este Gobierno solo le quedan 120 días de ejercicio constitucional.

Una posición parecida tiene el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tobías Crespo, quien favorece que las medidas actuales sean extremadas en una eventual extensión del estado de emergencia que se ha pedido.

“Yo entiendo que procede, para seguir mitigando los efectos de la pandemia en República Dominicana, pero también entendemos que hay medidas que no se han tomado y tienen que ser más drásticas, entendiendo que más del 54 por ciento de la población vive de la informalidad y que aquí no estamos como en otros países, pero de nada sirve que un 30 o 40 por ciento de la población estemos protegiéndonos y quedándonos en casa y el resto no se está protegiendo”, indico el legislador.

No obstante, entiende que con la extensión del estado de emergencia también se podría extender las medidas que no se están aplicando de forma generalizada, como el distanciamiento social, quedarse en casa, la higiene y el uso de los mecanismos de protección que han establecido las autoridades sanitarias.

De su lado El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Orlando Jorge Mera, sostuvo que prorrogar el estado de emergencia por más de 15 días contraviene el artículo 28 de la Ley 21-18 sobre Estados de Excepción contemplados por la Constitución de la República Dominicana.

“La segunda prórroga solicitada por el presidente Medina para extender el estado de emergencia hasta el 25 de mayo, colide con el párrafo I del Art. 28 de la ley 21-18, que dice que las extensiones de prórroga no podrán exceder del tiempo ya autorizado. O sea, 15 días”, dijo Jorge Mera a través de un Twitter.

El actual estado de excepción vence el próximo 30 del mes en curso, pero el Senado de la República está convocado para este domingo a los fines de conocer una extensión del mismo hasta el 24 de mayo próximo.

Al igual que en esta ocasión, antes de que se aplicara el estado de emergencia vigente el Poder Ejecutivo había solicitado que fuera por 25 días, pero solo le fueron otorgados 17 días.