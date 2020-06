$!Según encuesta Idéame, Abinader obtendría 52.5%, Gonzalo 34.4% y Leonel 10.9%

Luis Abinader obtendría un 52.5% de los votos de los electores, contra un 34.4% de Gonzalo Castillo, y 10.9% de Leonel Fernández, y 0.9% de Guillermo, de acuerdo a la más reciente publicación realizada por Instituto Dominicano de Estudios Aplicados, Mercadeo y Encuestas (Idéame).

De acuerdo con la firma encuestadora, el estudio de opinión aplicado de manera presencial muestra al candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) con una notable fortaleza en la Región Norte, el Distrito Nacional, la Región Este y la provincia Santo Domingo, mientras proyecta un empate técnico con el candidato del PLD en la Región Sur.

El sondeo basado en una muestra de tres mil personas entrevistadas entre el 5 y el 9 de junio, también coloca al PRM como el partido con mayor simpatía en la población electoral, con un 44.5 por ciento, frente a un 32.5 por ciento del PLD, 7.2 por ciento de la Fuerza del Pueblo, 2.3 del Partido Reformista, 2.2 del PRD, y 0.9 por ciento de Alianza País.

La encuesta fue realizada por encargo del reconocido empresario de la construcción, ingeniero Amado Then, informó la firma Idéame. Editada: Esta nota ha sido modificada para indicar que el señor Héctor Then no ha pagado la encuesta, como salió publicada en la nota original enviada.