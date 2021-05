$!Senado aprueba comprar a Pfizer más vacunas contra el COVID-19

El primer pago, equivalente a US$19,999,980, debe realizarse dentro de los 15 días siguientes al recibo de la factura de Pfizer, pero no debe hacerse antes de la aprobación congresual.

“Incluso si el Producto es desarrollado con éxito y se obtiene la Autorización correspondiente, Pfizer no tendrá responsabilidad alguna por la omisión de entregar dosis en las fechas estimadas de entrega aquí contempladas (salvo lo indicado expresamente en este Contrato sobre ese particular), y esa omisión no dará al Comprador derecho para anular pedidos por cualquier cantidad del Producto”, se advirtió.

El Gobierno busca la modificación del pliego de condiciones al comenzar ayer lunes la vacunación contra la enfermedad del coronavirus a personas mayores de 18 años.

En total han llegado al país 4,459,200 dosis de vacunas. La gran mayoría, el 95.71 %, es CoronoVac, fabricada por la empresa china Sinovac.

También hay 91,000 dosis de la vacuna (2.05 %) de AstraZeneca/Universidad de Oxford, que arribaron por el mecanismo Covax; 50,000 dosis de la vacuna Covishield de la India (1.12 %) y 50,000 BBIBP-CorV (1.12) de Sinopharm, empresa estatal china.