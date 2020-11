$!Senado rechazó en 2016 establecer segunda mayoría a partir de resultado elecciones

La elección del partido que representaba la segunda mayoría en el Senado para aportar uno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el año 2016 también generó un conflicto que la Comisión Permanente de Justicia tuvo que analizar.

Los criterios bajo los que se determinó que el exsenador José Ignacio Paliza del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sería el representante de la segunda mayoría del Senado en el 2016 podrían arrojar luz para resolver la pugna entre Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Para entonces se efectuó otra contradicción cuando el senador Santiago Zorrilla del PRM solicitó que el pleno del Senado reconociera a José Ignacio Paliza, del mismo partido, como miembro del CNM en calidad de representante de la segunda mayoría. La propuesta fue rechazada por el senador peledeísta Arístides Victoria Yeb, quien argumentaba que el lugar debía darse a otro bloque más grande compuesto por tres senadores de partidos distintos.

Se trataba de Pedro Alegría, Amable Aristy Castro y Félix Vásquez, postulados por el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Liberal Reformista (PLR), respectivamente.

El Senado aprobó la propuesta de Victoria Yeb de que el caso fuera estudiado por la Comisión Permanente de Justicia.

El senador Paliza defendía que al PRM le correspondía la segunda mayoría por haber sido el segundo partido más votado en las urnas. Recordaba que el PRM había obtenido más de un millón de votos en las elecciones del 2016, y que los tres partidos citados anteriormente no alcanzaban ni el 25 % de los sufragios obtenidos por ellos.

La Comisión del Senado falló quitando la razón a ambas posiciones, y reconociendo al PRM como dueño de la segunda mayoría.

En primer lugar, rechazó que en el Senado existiera un el referido bloque compuesto por tres partidos, y reconoció solo dos encabezados por el PLD y el PRM, además de cuatro partidos con un senador cada uno: PRD, BIS, PLR y Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

En segundo lugar, rechazaron ampararse en la cantidad de votos obtenidos en las elecciones para definir la segunda mayoría. Sobre ese particular, un informe del asesor de la Comisión de Justicia de entonces, Pedro Virginio Balbuena, fechado el 30 de septiembre de 2015, establecía que ese no podía ser el criterio a implementarse debido a que había “ocurrido en nuestra historia política que el partido que ocupa el segundo lugar no ha alcanzado ni siquiera una senaduría”.

La opinión jurídica señalaba que: “Consideramos que la interpretación más adecuada aconseja que la segunda mayoría sea determinada según intervengan las fuerzas políticas en el órgano legislativo de que se trate”.

En ese sentido, reconocía que al bloque del PRM correspondía la segunda mayoría no por los votos obtenidos en las elecciones anteriores, sino por ser el segundo partido que más legisladores tenía, luego del PLD.