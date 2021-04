$!Senado tiene la tarea de retomar el estudio de la modificación a la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas

El Senado de la República cumplió este pasado jueves con el mandato constitucional que establece la elección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, el cual se debe realizar con las dos terceras partes de los votos de los legisladores en el hemiciclo.

Elegidos, juramentados y posicionados dentro del organismo fiscalizador sus nuevos incumbentes, ahora el Senado tiene la tarea de continuar en el trabajo de la modificación de la Ley No. 10-04 de la Cámara de Cuentas, de la cual se han depositado varios proyectos, el último de ellos tiene como proponentes a los senadores Félix Bautista y Faride Raful.

Hugo Álvarez Pérez el presidente saliente del órgano fiscalizador, en sus palabras de despedida, exhortó a los integrantes del nuevo pleno dar seguimiento a un proyecto de ley que fue depositado ante el Senado de la República con el objetivo de que se modifique la Ley 10-04, luego de certificar que esa ordenanza con su reglamento incluido necesita de una urgente actualización, principalmente en lo concerniente a las consecuencias jurídicas por la violación de dicha ley.

Álvarez dijo que hay un vacío jurídico sobre las consecuencias jurídicas, específicamente porque existían violaciones de carácter administrativo y civil en las que se puede accionar a la justicia para recuperar ciertos bienes y solicitar medidas que no son de carácter penal.

El exfuncionario no dejó pasar la oportunidad para recalcarle al presidente el Senado, Eduardo Estrella, y a sus sucesores que espera puedan darle fiel seguimiento al proyecto de ley para la modificación de dichos estatutos.

“Así que confío en que ustedes le den el apoyo necesario y que el Senado se avoque a conocer ese proyecto de modificación en la Ley 10-04, que es muy importante”, destacó Álvarez.

En la actual ley que rige la institución destaca que es parte de la naturaleza de la Cámara de Cuentas identificar y señalar en los informes que realicen sobre las auditorías, los hechos relativos a la violación de normas establecidas que originan responsabilidad administrativa, civil o indicios de responsabilidad penal.

La institución puede requerir a las autoridades nominadoras la aplicación de sanciones a quien o quienes corresponda, en base a los resultados de sus actividades de control externo.

El proyecto de Bautista y Raful establece que las diversas sanciones administrativas, dependiendo de las causales de responsabilidad administrativa, serán interpuestas por la Cámara de Cuentas, las cuales incluyen cometer abuso de autoridad, permitir por negligencia la violación de la ley, las cuales incluyen normativas especificas emitida por las instituciones del Estado.

También el no adoptar dentro del plazo indicado las acciones correctivas establecidas por el organismo fiscalizador, no proporcionar la información pertinente requerida en un tiempo oportuno o no prestar la colaboración requerida por los organismos de control entre otras.

Aumento de presupuesto

El presupuesto de la institución también fue uno de los principales temas que resaltaron durante la entrega de certificados a los nuevos miembros del pleno de la Cámara de Cuentas.

El organismo fiscalizador tiene un presupuesto de RD$974,248,087, el cual según su expresidente, es la principal falencia de la entidad, pero que de acuerdo a un informe realizado por organismos internacionales, la Cámara de Cuentas necesitaría el doble para poder hacer un trabajo aceptable y dentro de los lineamientos de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai).

“Nosotros tenemos esas falencias para hacer las auditorías, porque no tenemos la tecnología suficiente y estas son muy costosas y requieren de muchos dólares”, dijo el exfuncionario.

Informes presentados al Congreso Nacional

Como organismo fiscalizador la Cámara de Cuentas debe presentar al Congreso Nacional, durante la primera legislatura ordinaria de cada año, un informe con los resultados de la evaluación de la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos aprobado en el año anterior.

Rogelio Genao Lanza, presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, señaló que desde el mes de agosto a la fecha aún no han remitido ningún informe, aunque la fecha límite para entregarlo es a finales de abril.

“El informe del año 2020 aún no ha sido entregado, pero la fecha para remitirlo es en abril, por lo que ellos aún no están en falta, aunque esperamos que legue a finales de este mes”, destacó Genao Lanza.

Los nuevos miembros de la institución son Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente; Elsa María Catano Ramírez, vicepresidenta; Tomasina Tolentino de Mckenzie, secretaria; Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña, miembros del pleno.