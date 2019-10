Senador de Espaillat dice que hay “situaciones anómalas en las máquinas”

El senador por Espaillat y precandidato a la misma posición, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Rafael Vargas denunció que elevará una instancia para impugnar las votaciones en el Colegio Don Bosco Salesiano de Moca, donde dijo hay serios problemas y anomalías con el sistema de votos.

“La Junta Central Electoral (JCE), dijo que habría transparencia y eso no es transparencia” acotó Vargas al denunciar que mientras realizaba el voto en ese recinto electoral, su esposa no pudo marcar su voto porque su recuadro no apareció.

Además, aseguró que su voto se imprimió sin que él realizara ese comando.

También dijo que se están sustituyendo delegados en las mesas electorales de Jamao al Norte.

Vargas aseguró que en todos los recintos de la provincia, el precandidato presidencial, Leonel Fernández, ganará con más de un 60 por ciento, en tanto que él ganaría la candidatura a senador por encima de 70 por ciento de los votos, lo cual han comprobado con un conteo a boca de urnas que su equipo realizó.

Vargas dijo: “Mi esposa cuando fue a votar no salió en la máquina. Yo cuando fui a votar la impresión salió antes de que yo le diera y a otra persona le pasó lo mismo”.

Según el senador, el precandidato presidencial Luis Abinader no apareció en las máquinas de Santiago. “Tenemos reportes de que Luis Abinader no salió en las máquinas. Hay problemas. Hay situaciones anómalas en las máquinas”, dijo.

Vargas dijo que lo que le pasó a él, en Moca, ocurrió en el colegio Don Bosco: “Donde ya estamos presentando instancias para impugnar”.

Vargas llamó a la Junta Central Electoral a “poner solución a eso. Ya lo denunciamos esta mañana ante el presidente de la JCE”.