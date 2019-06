$!Senador de Ocoa no buscará la reelección

El senador por la provincia Ocoa, Pedro Alegría, anunció este viernes que no se postulará nuevamente a esa posición, en la que lleva tres periodos, y para la que dijo, cuenta con el favor de los votantes.

En una rueda de prensa, el legislador dijo: “ He cumplido con el ciclo de candidato, y que esta será mi última representación en el Senado, dando paso a nuevas generaciones, a nuevos contendientes y candidatos”.

“Esto no quiere decir y no digo, que me retiro totalmente de la política, esto no es posible, pues todo ser humano es ante todo un ser político y quien ha probado la adrenalina derivada de la política, difícilmente pueda alejarse de ella”, manifestó.

Alegría dice en un extenso discurso que divulgó a la prensa, que en lo adelante “sólo miraré desde las gradas y daré el consejo oportuno y quizás el apoyo cuando me sea requerido y merecido por el solicitante”.

Para este último periodo, Alegría fue elegido en la boleta del Partido Institucional Socialdemócrata (BIS).

Cumplirá promesas

El legislador aseguró a los ciudadanos de Ocoa que sus promesas serán cumplidas. “ El acueducto dual de los municipios Ocoa y Sabana Larga, esa que ha sido mi gran promesa, será posible”, sostuvo.

Dijo que el año que le resta como senador, Ocoa tendrá su atención, “los problemas de mi provincia, porque al final yo me debo a mi pueblo y mi prioridad es mi pueblo”.