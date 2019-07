$!Senador Euclides Sánchez aclara que pagó multas y se inscribió como precandidato

SANTO DOMINGO. El senador de La Vega, Euclides Sánchez, descartó que por no pagar multas producto de violación a la ley de tránsito que no violé se haya quedado sin inscribir como precandidato a senador en las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Falso de toda falsedad. Pagué las injustas multas y me inscribí en la fecha establecida. Me quejé de que la DIGESETT ponga multas a personas que no han violado las leyes de tránsito”, dijo.

El legislador denunció que fue obligado a pagar 13 multas que no cometió y se enteró de la situación cuando solicitó un acta de no antecedentes penales para inscribir su precandidatura a la senaduría para las primarias del 6 de octubre en el PLD.

“Resulta ser que yo no manejo”, dijo Sánchez la semana pasada.