$!Senador José Rafael Vargas sobre reforma “la realidad es que no tienen los votos”

El senador José Rafael Vargas, seguidor de Leonel Fernández, aseguró este miércoles que el proyecto de reforma constitucional prácticamente se cayó, debido a que no cuenta con los votos para pasar en caso de que fuera presentado.

Vargas (Espaillat/Partido de Liberación Dominicana) habló en un momento que salió de la sesión de este miércoles del Senado, en la cual no se introdujo el proyecto de reforma a la Constitución tal como se temía que ocurriera.

El político adujo que, aunque la iniciativa de los danilistas fuera introducida como se ha dicho en varias ocasiones, no tiene los votos suficientes para ser aprobada y adelantó que el tiempo se le está acabando, pues la legislatura está próxima a concluir.

“No solamente para la ley, para pasar luego la reforma en la Asamblea Nacional, no tienen los votos. Necesitan 149 votos en la Asamblea Nacional, no lo tienen, no llegan a 103 votos, esa es la realidad”, acotó.

Explicó que ahora “habría que esperar la próxima semana, qué tiempo falta, porque el viernes próximo estamos a 26 y se vence la legislatura. Prolongar la legislatura 15 días más, porque el 16 se abre la nueva y ya usted sabe que el día 22 hay que presentar candidaturas, ya no hay tiempo”.

El legislador entiende que ahora lo que procede es trabajar por unificar el Partido de la Liberación Dominicana, porque el tiempo avanza. “Por vía de consecuencia, lo que hay es que propiciar la unidad en el PLD y lograr, al mismo tiempo, inscribir los precandidatos a las primarias abiertas del seis de octubre, de hecho ya hay siete que aspiran”, añadió.