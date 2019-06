Senador Valentín desmiente rumores sobre supuesto proyecto para modificar Constitución

El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Santiago de los Caballeros, Julio César Valentín, desmintió este martes los rumores de que encabezaría a un grupo de legisladores de la Cámara Alta que depositarían en la Secretaría Legislativa una iniciativa para reformar la Constitución y habilitar al presidente Danilo Medina a participar en las elecciones del 2020.

El legislador y miembro del Comité Político peledeísta atribuyó a figuras de los medios de comunicación que quieren “buscar sonar” la puesta en circulación de estas especulaciones “de manera mal intencionada”.

“Son personas que han venido dando pronósticos y utilizando mi nombre para una serie de cuestiones que luego no suceden”, afirmó Valentín, quien se presentó en el pasillo frente a la oficina de la Secretaría Legislativa del Senado de la República, donde descartó los rumores ante la prensa.

“Entiendo que quienes han colocado el tema de la reelección al mismo tiempo le temen como la cruz al diablo”, apuntó el legislador.

Asimismo aseguró que quienes corrieron la voz sobre el proyecto de reforma que presuntamente sometería, tienen un desconocimiento total de lo que plantea la Constitución en su artículo 269 de que la misma “podrá ser reformada si la proposición de reforma se presenta en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra cámara”.

Aunque también podría iniciarse el proceso en caso de que lo someta el Poder Ejecutivo.

“Siempre he dicho que soy un hombre partidario y que voy a hacer lo que determine mi partido”, pronunció el senador, quien dijo que en su presencia nunca se ha discutido el proyecto de reforma constitucional dentro de las reuniones del Comité Político del PLD, órgano con el mayor poder dentro del partido oficialista.

“En el PLD y en la vida pública siempre el único vocero que he tenido he sido yo. Yo no uso voceros. Por tanto, nadie puede señalar algo que yo mismo desconozco. El día que yo vaya a hacer algo no lo hago subrepticiamente”, puntualizó Valentín.