$!Sergia Elena confía “dignidad vencerá necesidad” en votación de las provincias más pobres

Sergia Elena Mejía de Séliman, candidata vicepresidencial de Fuerza del Pueblo, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y aliados, advirtió en la provincia Bahoruco que las precarias condiciones materiales de las comunidades fronterizas las hacen particularmente vulnerables a “desaguisados de políticos inescrupulosos, pero que pese a eso, está segura que la dignidad vencerá necesidad” en las elecciones del 5 de julio.

“Hay más necesidad pero también más dignidad y no vamos a permitir que se atente contra la voluntad del pueblo y la libertad del voto”, expresó la compañera de boleta del expresidente Leonel Fernández durante un acto político en el distrito municipal El Palmar de esta provincia occidental.

En ese sentido, Mejía de Séliman llamó a los dirigentes de su partido y aliados a defender el voto a favor del tres veces presidente de la República y postulado al cargo de nuevo por seis organizaciones políticas.

“Es en esta zona en donde ponen el ojo aquellos que quieren hacer lo mal hecho, que se quieren aprovechar y maniobran para que parezca lo que no es”, expuso la alta dirigente política, según de un comunicado de prensa.

Agregó que “esos creen que porque aquí hay más necesidad pueden salirse con la suya, pero no lo vamos a permitir”.

La también diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen) explicó que solamente el presidente de Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández “reúne la capacidad y experiencia para gobernar en medio de la grave crisis por la pandemia del coronavirus”.

“Nosotros tenemos el mejor candidato a la presidencia de la República entre todos los que compiten y aunque la pandemia no ha llegado por estas comunidades, eso no significa que no sentirán sus efectos como en todo el país”, señaló.

“En todas partes ya sufrimos la pérdida de empleos y la carestía de artículos de primera necesidad, por lo que, no es que debemos, sino que tenemos que ganar”, precisó.