$!Sergia Elena dice a Margarita Cedeño: ojalá que no se quede sin pito y sin flauta

La candidata vicepresidencial de Fuerza del Pueblo, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y aliados, Sergia Elena Mejía de Séliman, resaltó hoy que la carrera política de su colega del partido de Gobierno es prueba fehaciente del compromiso de Leonel Fernández con el avance y la participación pública de las mujeres.

Durante una entrevista hoy en el Gobierno de la Mañana de la Z-101, la compañera de boleta del expresidente de la República deseó a la actual vicepresidenta y candidata nuevamente al cargo por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño de Fernández que no se quede “sin el pito ni la flauta” por decidir no apoyar a su esposo.

“Si hay alguien que ha dado connotaciones de ser respetuoso y de apoyar las decisiones de las mujeres ha sido Leonel Fernández, si no hubiese sido por eso ella (Margarina Cedeño) no hubiese tenido el apoyo que tuvo durante los ocho años que fue primera dama de la República y no hubiese sido dos veces promovida por él a la vicepresidencia de la República", argumentó.