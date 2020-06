$!Sergia Elena revela que recibe “presiones” por sus ataques a Gonzalo

La candidata vicepresidencial de Fuerza del Pueblo (FP) y aliados, Sergia Elena de Séliman, denunció este viernes que recibe presiones para que calle su reclamo de que el candidato presidencial gubernamental y exministro de Obras Públicas explique al país el “crecimiento asombroso de su fortuna en los últimos ocho años”.

“Les quiero decir desde aquí ante esa presioncita que me tienen para que cambie el tema, que me someterían a la justicia, que yo no le tengo miedo a nadie, solamente a Dios, y él siempre está del lado de la verdad, no me va a abandonar en esta lucha”, dijo.

Entrevistada en el programa El Dominio del Cibao, por la estación local Yuna Visión, en el inicio de un recorrido político por la provincia Monseñor Nouel, la compañera de boleta del expresidente Leonel Fernández enfatizó que no tiene miedo y que no se callará.

“A mí no me van a entretener con que si Gonzalo no sabe hablar, que si tiene una discapacidad; tuvo muy buena capacidad para hacer crecer el patrimonio de su negocio bárbara y exponencialmente”, agregó la candidata vicepresidencial, según una nota que divulgó Fuerza del Pueblo.

LLamó a los líderes de la oposición unirse a su reclamo de que se aclare cómo Gonzalo Castillo incrementó el patrimonio de su empresa durante los ocho años en que se desempeñó como ministro de Obras Públicas.