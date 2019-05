$!“Si el PLD lo decide se someterá la reforma constitucional”, José Ramón Peralta

El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, aseguró que si el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) así lo decide se sometería una reforma constitucional para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina.

“Si el partido lo decide se someterá”, expresó.

“Es un partido disciplinado y con las alianzas que tenemos...”, reaccionó ante la pregunta sobre si dan los votos en el Congreso Nacional para realizar una reforma constitucional.

Sostuvo que el tema se tocará cuando el presidente hable ante el Comité Político y afirmó que hay un temor “tremendo” a que se toque el tema y advirtió que los danilistas están “mucho a poquito” con mayoría en todos los organismos del PLD.

Peralta que en el Gobierno no hay temores y que PLD es un partido disciplinado y que se acogerá a lo que decida la mayoría en sus organismos y en las primarias abiertas del 6 de octubre.

“En términos particulares no hay temor ni nadie que esté en Palacio, no hay temor de nada, no nos vamos a mover por temor”, puntualizó en el programa Hoy Mismo.

“Si es por la reelección, Danilo tiene dos periodos iría para un tercero, entonces sería más dictador el que vaya por un cuarto o quinto período”, indicó.

El presidente más beneficioso

Presentó los resultados de una encuesta hecha del 12 al 13 de mayo pasado por la empresa Sigma Dos que trabaja con la presidencia, en la que el presidente Danilo Medina es el mandatario obtuvo un 52.9% como el presidente más beneficioso para el país, seguido del expresidente Leonel Fernández con un 19.5%, Hipólito Mejía con un 14.2% y Joaquín Balaguer con un 0.4%.

Peralta señaló que el rechazo a la modificación de la Constitución bajó de un 70% a un 50% y que cuando se presente, si se presenta el proyecto, se reducirá aún más “pero es porque el presidente no ha hablado”.

Afirmó que la valoración del presidente Medina está por encima del 62%, y que la gente quiere que siga por el temor de que llegue otro e interrumpa las acciones positivas que habido desarrollando.

Declaró que los actos de apoyo a la gestión del presidente ya concluyeron y que van a respetar la disposición de la Junta Central Electoral sobre la campaña.

Adelantó que este jueves en la reunión de la plenaria el PLD se acogerá a la agenda que es la modificación de los estatutos, por lo que descarta que se presente otro tema que pueda crear alguna intranquilidad.